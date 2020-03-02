新冠肺炎疫情持續，若出現有發燒、咳嗽症狀，有相關接觸史、從疫區入境的人都要進行自主隔離。不過湖北武漢一名確診的阿伯卻從醫院偷跑出去，在大街上亂逛，甚至錄影嗆在家隔離的人是「苕貨」（傻子），引起撻伐；他之後道歉，因為家人害怕病毒，不幫送物資，才會情緒失控。

綜合陸媒報導，確診阿伯在影片中以相當囂張且炫耀的口氣說，自己是被隔離的人，但他與別人不一樣，可以到處趴趴走，可以在大街上遊蕩，呼吸新鮮空氣，「把你們這群苕貨都關到屋裡，只有老子一個人可以出來轉。」行徑相當誇張。

確診的阿伯擅自離開醫院。（圖／翻攝自微博）

影片迅速被轉傳，引起撻伐。眼見事情愈演愈烈，阿伯回到醫院後立刻拍片道歉，稱自己因為確診新冠肺炎遭隔離，家人害怕病毒，都不敢到醫院幫他送物資，才會趁機溜出去，一時情緒失控，說出不負責任的話；他自責地說，「私自跑出醫院這種行為，違反法律規定，我對不起政府和醫生，病好後願意接受各種法律的嚴懲。」

但仍難以平息民眾的怒火，不少網友痛罵「自私鬼」、「太惡毒了，確診還跑出去」、「就是因為有這種人，疫情才會不斷擴大」。至於阿伯所處的醫院則表示，未來會加強門禁管理，避免類似事情再發生。

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(中時電子報)