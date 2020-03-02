外傳蘋果有可能在 3 月底發表新一代平價 iPhone，然而新冠肺炎(COVID-19)疫情尚未止歇，中國大陸蘋果(Apple Inc.)供應鏈的復工程度不如預期，以及疫情導致的飛航禁令等，皆讓蘋果 iPhone 的產能與開發受到影響。根據近期外媒報導，原本有望在春季發表的蘋果平價新機，很可能因為疫情影響，延後一至兩個月才發表。

英國《每日郵報》(DailyMail)報導，受到新冠肺炎疫情影響，有多家位在中國大陸境內以及東南亞的製造廠，都被迫關閉，或者只能小量復工。這其中受影響嚴重的一線廠商，無非就是高度仰賴中國大陸供應鏈的蘋果。由於受到復工緩慢的影響，投資機構維德布什證券（Wedbush Securities）分析師 Dan Ives 在接受《太陽報》(The Sun)訪問時指出「由於供應鏈受到影響，原本預期 3 月發表的新機可能會延後 4 至 6 周。」而由於疫情影響，內情人士告訴《路透社》這對於消費性電子產品的週期來說，因為許多面對面才能完成的工作無法完成，可能會帶來 2 個月的巨大損失。」

對於新冠肺炎疫情，雖然蘋果方面受到的衝擊很大，且蘋果也提前向投資人預警，表示2020財年第二季(反映2020年Q1業績)的營收可能無法達到預期，但現任 CEO Tim Cook 在2月底對外表示，他認為中國大陸已經開始控制疫情，對於事態恢復正常抱持正面樂觀的態度。

據了解，原本計畫在今年春季發表的 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)，預計將搭載 A13 處理器、提供 64GB 起跳的儲存空間，支援 Touch ID 指紋辨識，螢幕預計從第一代的 4 吋升級到 4.7 吋，起跳價 399 美元。是蘋果在中階價位帶一款極為重要的產品，各界都寄予厚望。但是意外受到新冠肺炎疫情的影響，影響產能，導致目前發表時機不明朗。

(中時電子報)