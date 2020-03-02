因應新冠肺炎疫情，大陸全力推動口罩企業復工達產，2月29日包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，大陸全國口罩日產能達到1.1億隻，日產量達到1.16億隻，日產能、日產量雙雙破億。

大陸國家發改委引導支持企業擴能、增產、轉產，全國口罩日產能產量雙雙突破1億隻。2月29日包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到1.1億隻，日產量達到1.16億隻，分別為2月1日的5.2倍、12倍。其中，醫用N95口罩日產能與產量分別達到196萬隻、166萬隻。

(旺報 )