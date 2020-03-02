陸口罩 全國日產量破億隻 11:102020/03/02 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸口罩日產能、日產量雙雙破億。（取自新華社） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情，大陸全力推動口罩企業復工達產，2月29日包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，大陸全國口罩日產能達到1.1億隻，日產量達到1.16億隻，日產能、日產量雙雙破億。 大陸國家發改委引導支持企業擴能、增產、轉產，全國口罩日產能產量雙雙突破1億隻。2月29日包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到1.1億隻，日產量達到1.16億隻，分別為2月1日的5.2倍、12倍。其中，醫用N95口罩日產能與產量分別達到196萬隻、166萬隻。 (旺報 ) #口罩 #日產 #產能 #大陸 #全國 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸醫用口罩日產能破3千萬 初步緩解口罩供需 11:462020/02/27 財經 陸口罩日產能產量 超過7000萬只 12:432020/02/27 兩岸 日本麥當勞不讓員工戴口罩 背後原因曝光 14:572020/02/27 國際 基隆畢典順延2周 若疫情嚴重恐取消 14:492020/02/27 生活 買口罩心情像買彩券！網友開心買到醫療級彩色口罩 22:022020/02/27 財經 阿嬤翻出17年口罩能用？醫師這麼說 22:522020/02/27 生活 醫用口罩撕開變這樣？眾人看傻崩潰 09:002020/02/28 生活 助抗疫 棉被工廠撥人力趕製布口罩 04:102020/02/28 地方新聞 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 用過口罩亂扔 易成防疫漏洞 04:102020/03/02 地方新聞 兩岸熱門新聞 確診肺炎逃出醫院！爆走阿伯炫「只有老子可出來」：隔離的人都怕死 - 兩岸 閃曹操 司馬懿床上裝病7年 - 兩岸藝文 - 旺報 比菜價還低！大陸機票出現拋售潮 - 兩岸 台美羞辱言行 陸媒放話必付代價 - 焦點新聞 - 旺報 義大利為何疫情大爆發？蘇煥智：關鍵是溫州 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。