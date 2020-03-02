陸美雙方雖在今年1月達成第一階段的貿易協議，但受到新冠肺炎疫情衝擊，全球金融市場發生嚴重災情，勞整體動基金1月單月狂賠312億元，收益率為負0.75％。

勞動基金在2019年全球大賺4735億元，收益率達11.81%，雙破歷史紀錄，但在疫情衝擊下，2020年1月整體勞動基金收益率由正轉負。

勞動基金審慎依市場情勢動態調整全球布局，今年截至1月底，勞動基金整體評價後為-312.8億元，收益率-0.75％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、國保基金收益率分別為-0.73％、-0.86％、-0.86％、-0.77%。

勞動基金運用局表示，疫情爆發後，世界各地也陸續傳出病例，尤其與中國大陸經貿關係密切的亞洲國家影響更為嚴重，而金融市場也快速下跌反應，MSCI全球及台灣加權股價指數，1月單月別下跌-1.10％及-4.18％。

勞動基金運用局表示，雖然短期績效受到市場影響，但長期績效仍屬穩健。以勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，然最近5年及10年之平均報酬率仍有4.64％及4.28％，中長期投資績效均優於法定的保證收益率，且金融市場回檔，對長期投資的退休基金而言，更是一個擇優布局的好時機。

(中時電子報)