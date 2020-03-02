臺灣銀行為吸引小資族群豐富資產配置，自3月起實施「美元高利存款」優惠方案，大幅調降起存門檻，由單筆最低5000美元調降至1000美元，大額方案則由5萬美元調降至1萬美元。另為擴大存款利率優惠，3月份利率分別調升0.05%至0.10%不等，最高承作年利率為1.95%。

臺銀表示，因應小資族的理財需求，臺銀行優惠美元定存門檻調降到約新台幣3萬元左右，鼓勵小資族分散投資。目前美股重挫，美元指數下滑，新台幣相對走強，是不錯的分批買進美元的時點。

此次臺銀的美元優惠定以3個月和6個月的定存為主，1000美元~1萬美元以內的3個月定存利率為1.8%，6個月為1.85%；1萬美元以上的3個月定存利率為1.85%，6個月定存利率為1.9%。

而嘉惠原臺銀的存款戶，若原臺銀的新台幣存款戶定存解約轉為美元定存，不但利息不打折，上述方案利率都再各加0.05%，例如以1000美元~1萬美元以內的3個月定存利率為1.85%，6個月為1.9%；1萬美元以上的3個月定存利率為1.9%，6個月定存利率為1.95%。

(時報資訊)