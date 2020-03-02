統一超(2912)公布2019年每股盈餘為10.14元，統一超7-ELEVEN首創整合金流、物流、資訊流的「賣貨便」，今年1月起首度新增「社群帳戶綁定」功能，讓買賣家多2種快速登入途徑(Facebook、LINE帳號)，新功能加入後更帶動賣貨便的使用量成長超過30%，美系外資出具最新報告給予「加碼」評等，目標價為345元。

社群微型電商讓人人都能當小老闆，滑世代的指尖商機蓬勃發展，社群直播購物模式興起，提供賣家一體到位的網購銷售平台為新服務商機，「7-ELEVEN 賣貨便」首開便利商店之先，針對社群微型電商需求提供一體到位平台式服務，解決小賣家「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」，以及「彙整帳務訂單」等4大經營網拍困擾，更因應社群網購趨勢與需求，陸續擴增「訂單匯入」、「訂單合併」等便利、貼心的功能，自去年上線以來已吸引12萬戶賣家使用、開設50萬個賣場，服務買家也已突破100萬人次。

統一超表示，7-ELEVEN首創整合金流、物流、資訊流的「賣貨便」今年1月起首度新增「社群帳戶綁定」功能，讓買賣家多了2種快速登入途徑(Facebook、LINE帳號)，新功能加入後更帶動賣貨便的使用量成長超過30%；為了讓交易雙方更能即時掌握貨態，下半年將推出「社群貨態即時通」服務，整合Facebook、LINE傳遞即時訊息功能，買賣雙方均能即時掌握下單、檢貨、寄出、配送、收件等各項貨態資訊，提升賣家的服務品質，又能增加買家的安心感。

受惠持續展店、鮮食與CITY CAFE等差異化商品，掌握聯名商機與開發新商品，且陸續推出創新店型，挹注業績成長，加上轉投資事業則有菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)等表現亮眼，貢獻集團營收，統一超2019年合併營收為2560.59億元，較2018年成長4.56%，合併稅後盈餘達121.1億元，較2018年成長3.13%，歸屬於母公司稅後盈餘為105.4億元，較2018年成長3.3%，每股盈餘為10.14元，較2018年同期增加0.32元，董事會並決議每股配息9元。

美系外資在最新報告指出，我們喜歡統一超在市場動盪下具有防禦性，且公司在台灣市場上長期佔據主導地位，維持「加碼」評等，目標價為345元。

(時報資訊)