新冠肺炎來襲，保健食品普遍受到重視，近來湧入急單，預計最快可反應在2月營收上，葡萄王（1707）近來在外資法人狂敲下，股價一路飛奔攻上200元大關，且一路超車保健大廠、獲利EPS王大江（8436），今（2）一早股價最高攻上223元，而一早曾觸及206.5元的大江，不甘股價落後，展開強力反攻，至近11點時由黑翻紅，最高攻上219.5元。

大江今年前3季每股稅後盈餘（EPS）13.6元，遠超過去年全年EPS僅有9.63元，擬配發6.5元股息的葡萄王，然而以目前股價大決仍落後葡萄王，大江股價顯得十分委屈。

投資專家指出，大江近來因籌碼較凌亂，法人偏向賣方，再加上近一、二年董監事逢高調節持股，造成股價重挫，然而隨著今年大江將董監改選，全年EPS也有機會達至16～17元以上表現，再加上法人對今年EPS預估值為18.5元，今日吸引買盤挺進。

(工商 )