搞怪團體Circus多年前因大膽又無厘頭的影片拍攝風格，從2003年在花蓮中正橋上拍攝裸奔影片爆紅後，團體成員廖人帥、Kid、Eason跟小馬在當時是許多年輕人的偶像。後來團員之一的小馬退團轉往幕後發展，團體在2014年解散，只剩Kid、Eason跟廖人帥還個別活躍於演藝圈。而在螢光幕前消失約9年的小馬，近年與英國籍妻子結婚，還生了兩個混血萌娃，一家人定居在瑞典，他還與妻子合開童書設計公司，當起CEO，一家人近況最近也曝光了

據《聯合報》報導，CIRCUS小馬2011年轉到幕後當工作人員後，後來娶了英國籍正妹當老婆，並生了兩個超可愛的混血兒。目前他與妻兒定居在瑞典5年，夫妻倆合開了童書設計公司，他也運用影音專長，當起YouTuber，與網友分享影像教學和東西文化差異等影片。

Circus前團員小馬，現在定居在瑞典，他也當起YouTuber，抱著兒子拍片。（圖／翻攝YouTube、IG）

據了解，CIRCUS前團員小馬的太太，不但擁有牛津大學碩士的傲人學歷；還負責金庸系列作品的英譯工作。現在他平均一年會回台灣一次。上個月他才回台，與昔日戰友KID相聚，但因為新冠肺炎疫情正在全球肆虐，他從台灣回瑞典後，因為台灣跟瑞典都爆發病例，他便被妻子要求自主隔離兩周，防疫工作不敢掉以輕心。

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(中時電子報)