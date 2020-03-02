新冠肺炎疫情延燒超過1個月，網路充斥各種疫情訊息，讓不少民眾談疫色變，去過大陸疫區的上班族，甚至讓同事產生是否會被傳染的心理壓力，中醫大新竹附設醫院最近就診療因疫情引發的「集體歇斯底里」焦慮症。

28歲陳小姐辦公桌前面的男同事，從大陸出差回來自我檢疫14天上班後，但她覺得自己呼吸不順、胸悶甚至緊張到失眠，擔心被傳染，到中醫大新竹附設醫院胸腔科就醫，經胸部X光與抽血檢查排除感染，轉到身心科門診。

陳小姐稱，其他坐在周圍的同事，也陸續出現和她相似的不適狀況，都擔心受到感染到醫院檢查。周伯翰做自律神經等檢查後，認為陳小姐身體不適症狀是焦慮症引起，經適當心理支持與抗焦慮藥物，焦慮症狀獲得改善。

周伯翰說，目前社會有新冠肺炎不安恐懼氛圍，一般民眾、防疫人員、醫護人員甚至病人都會承受重大心理壓力，陳小姐與同事產生身心症狀是心理學上的「集體歇斯底里」，這群人聚集在充滿焦慮與高壓環境裡，爆發相同的身心失調狀態。

周伯翰指出，新冠肺炎在創傷心理醫學上算是「生物災難」，疫情將會是長期抗戰，未來即使得到控制，造成的心理陰影若後續未有適當介入處理，可能會產生創傷壓力（PTSD）。

周伯翰建議受疫情衝擊的病人，要給予適當心理支持，減少孤獨感；防疫人員應適時輪班及規律休息，定期監測身心狀況，預防壓力過高產生自責或罪惡感，民眾要對政府資訊有信心，配合防疫相關措施如隔離、自主管理、帶口罩與勤洗手，全國一心一起度過難關。

(中時 )