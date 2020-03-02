謝和弦曝和成語蕎私訊對話。(圖／翻攝自謝和弦IG)

成語蕎苦勸就醫，謝和弦疑罵髒話。(圖／翻攝自謝和弦IG)

歌手謝和弦與混血辣妻Keanna、直播主莉婭間的感情糾葛還未平息，日前卻爆出前女友是有「小侯佩岑」稱號的女星成語蕎，今(2日)他曝光兩人對話，而成語蕎也在IG限時動態寫下：「以朋友的立場，希望你一切都好」，似乎也間接證實兩人過去的關係。

謝和弦日前重新製作、錄音10年前創作歌曲《Jenny》，歌詞中寫道：「我完全被妳吃的死死」「妳怎麼可以讓我欲死欲仙」等直白示愛，但創作的女主角是Keanna，也不是莉婭，他直接標籤成語蕎，意外抖出兩人10年前舊情。

而謝和弦凌晨又曝光和成語蕎對話，女方先是驚訝他真的要發行《Jenny》這首歌，但還是給予祝福，「過了10年，先祝你音樂作品大賣，少些怒火，多些peace」，並持續鼓勵男方不要忘了初衷，「你的音樂就是能帶給人正能量跟溫暖」，她希望他能過得好，勸他回診看醫生。

成語蕎IG限時動態間接證實和謝和弦私訊。(圖／翻攝自成語蕎IG)

未料，謝和弦不買帳，回應：「我就是自己的醫生」，成語蕎也不再勉強，沒想到謝和弦竟嗆：「妳繼續去露奶吧」，接下來似乎還罵髒話，讓成語蕎超傻眼，「你真的是不要命了，以前你哪會對我講髒話。」而雖然不能確定真是兩人對話，但成語蕎凌晨也在IG限時動態寫下：「以朋友的立場，希望你一切都好，好好看醫生治療，『勿忘初衷』」，似乎也間接證實私訊主角就是她。

(中時電子報)