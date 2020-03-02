行政院長蘇貞昌今（2）日視察中央流行疫情指揮中心，被問到口罩供應問題，他表示台灣口罩是最穩定也是最便宜的，將視產能調整實名制可領取片數。

新冠肺炎疫情持續，不少人抱怨仍買不到口罩，各界也呼籲調整口罩相關措施。對此，蘇貞昌表示，一方面增加產能調整供需，將口罩給最需要的人，隨著產能增加，從一天100多萬片，到現在一天700百多萬片，未來可以增加到1000多萬片，將會隨時調整實名制可領取購買的片數。

蘇貞昌強調，當全世界都在鬧口罩荒時，全世界口罩貴得不得了的時候，台灣的口罩是最便宜、最穩定的。

至於健康的人是否戴口罩，蘇貞昌說，政府依專家會議的結論，健康的人不用戴口罩，但隨疫情變化，若長時間在密閉空間且通風不良，還是得視情況戴口罩，如身體不適就待在家不要趴趴走，進出醫院要戴口罩。

蘇貞昌也提醒，若沒有必要不要到醫院，陪病、探病也要減少，同時呼籲公職人員、民意代表能以身作則配合防疫措施，不跑攤並不失禮，相信在防疫期間民眾都會諒解。

(中時電子報)