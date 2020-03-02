新北市觀旅局逐一查緝藏身社區大廈中的日租套房，業者最重可依《發展觀光條例》、《行政執行法》裁罰80萬元。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

日租套房方便又便宜，但大多沒有旅客登錄以及防疫通報制度，恐成為外籍旅客的防疫漏洞，新北市觀旅局考量目前已是準社區感染階段，日前會同消防局、工務局、警察局成立稽查小組，根據各個訂房平台資料，逐一查緝藏身社區大廈中的日租套房，業者最重可依《發展觀光條例》、《行政執行法》裁罰80萬元。

新北市觀旅局長張其強表示，日租套房就是非法旅宿，有不少隱匿營業於社區大廈中，出入份子複雜，面對疫情日趨升溫，日租套房根本毫無旅客登記可言，更不要說有任何狀況，會主動通報，除原有可能的公安危險外，目前更可能是防疫上的一大漏洞。

新北市觀旅局指出，目前已進入「準社區感染」階段，即日起查獲日租套房，將依《發展觀光條例》、《行政執行法》開罰業者，最輕10萬、最重80萬元，並勒令歇業，情況嚴重的將會報請公安小組斷水斷電。

此外，針對投宿日租套房的旅客，若有違反傳染病防治法隔離或檢疫措施者，將依剛通過的防疫紓困條例移送衛生局裁罰，最重可處100萬元罰鍰，業者也將重罰80萬，民眾也可撥打1999踴躍檢舉，全力防堵疫情蔓延。

(中時 )