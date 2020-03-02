隨著全球新冠肺炎疫情升溫，據聞，病毒不僅會人傳人、就連寵物也傳出中鏢案例，讓家有寵物的人不禁心慌慌！國內寵物業者如魚中魚寵物水族，3月趁勢推出「購買指定飼料就送超次氯酸除菌水」活動，由於數量有限，各門市送完為止，藉此提醒民眾居家防疫的同時，別忘了注意毛小孩的環境清潔。

魚中魚指出，寵物外出散步或在家趴地上磨蹭，都容易沾染細菌或微生物，此時環境的清潔消毒就成為居家防疫重要的一環。相對寵物平常的睡床、玩具是否乾淨也間接受到重視，因此，近來寵物的抗菌噴劑也開始熱銷、甚至賣到缺貨！

魚中魚進一步指出，寵物抗菌噴劑能應對大部分的細菌，只是對殺病毒能力還是有「選擇性」，針對不同成分，在使用上還是會有差異，加上近期民眾在家防疫的時間增加，這類的抗菌產品特別受到消費者的喜愛。

由於寵物抗菌噴劑較某些環境清潔劑來得溫和、安全無殘留，對環境不會造成影響，取代酒精和漂白水，也因此成為家中有小小孩的抗菌產品首選。魚中魚提醒消費者，在照顧家中毛小孩飲食起居的同時，別忘了環境抗菌清潔的重要性。

(工商 )