美歐與亞洲、中南美等全球股市在上周連續慘跌後，受惠美國FED（聯準會）、日本央行與大陸央行等陸續出面信心喊話，加上未來金融寬鬆政策可期，使周一亞股包括日本、南韓、大陸深滬兩市、香港與新加坡等股市，相繼出現自低檔急彈榮面。

該狀況使台股早市一度大跌逾200點，失守年線後，在國家隊、官股券商等公營法人進場護盤下，也陸續收復失土，年線失而復得，迄上午10：55的加權股價指數暫報小挫15點，為11276點，跌幅0。14%，成交1256億元。

目前看起來，台積電在低檔換手狀況屬良性循環，外資雖持續大賣，但接手者屬國家隊法人，使該股市場籌碼將愈趨相對安定，對盤勢止跌回穩也具正面效益。

另外，股王大立光與鴻海兩支蘋果供應鏈廠也有跌不下去的韌性，加上防疫概念如毛寶、熱映、恆大、康那香與漲價概念如國巨、華新科、台勝科及環球晶等族群表現強勢，而美股道瓊等三大期指也今上午仍持續勁彈，顯示大盤有機會在年線架構短期底部區，後市不必過分看淡。

(工商 )