新冠疫情延燒，不僅重創觀光零售業，也為房市回溫帶來衝擊，不過並非所有房地產業都苦哈哈，台灣房屋桃園高鐵直營店業務副總林冠宇，帶領僅僅只有五人的團隊，在疫情籠罩的二月份，創造了單月20多件成交、單月一千多萬的業績，甚至常常半夜門市都還燈火通明、人員忙進忙出，在利空環境下創造驚人績效。

1981年次的林冠宇，2007年職業軍人退伍後進入台灣房屋，二年後升任店長，正值金融海嘯後的房市空頭，就面臨僅有的二位資深老鳥想離職、加上新人待不久，他和想離職同事懇談，「不要放棄，約定好再拼三個月看看！」結果二個想離職的同事，那年度分別得到全台灣房屋業績冠軍和亞軍，也開啟了林冠宇用他獨等管理風格的帶店奇蹟。

林冠宇說，如果只是各方好手組成的夢幻團隊，要取得成功並不難，但是「如何把同仁變好手」，就是主管責無旁貸的責任。過去職業軍人時擔任旅訓練官，業務多、壓力大，他以中尉職階帶領著不少更資深的上尉同事。他說，戰車連就是要靠著有效率的合作、凝聚同仁，創造一加一大於二、大於三、大於四的團隊。

他因主管輪調到大園航空城展店開疆闢土，二年前再回到青埔，每個月都穩定有四、五百萬的業績，去年二月自今年二月更用五人團隊創造5000多萬的業績，今年疫情期間他更有一天成交六件的紀錄，每天深夜門市常燈火通明，還引來高層主管的注意。

利空環境如何創造高績效？林冠宇說，休假期間都和同事交待自己的行程，春節除名前都陪著業務員作廣告，年前打好底，很多客戶都在年後成交。

林冠宇也和客人溝通觀念，SARS經驗還在大家心理，但「疫情總會過去，趁利空、不理性的時候進場，更有機會有用好價格，找到好物件」，另外，台灣房屋在疫情擴散的第一時間，就組織了專業的醫護人員對所有同仁進行公共衛教，保護同仁、也保護客戶，台灣房屋推出的AI地產機器人，也篩選客的需求，減少非常多不符合需求、不必要的帶看，讓團隊效率大幅提升。

(工商 )