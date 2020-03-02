新冠肺炎疫情延燒，使民眾瘋搶口罩，政府因此祭出口罩實名制，每人每7天可購買2片口罩。全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨貼出排隊購買的口罩，直呼口罩顏色、品質不一，並質疑口罩分裝的衛生問題。李稍早再度貼文表示，他是心疼國家的藥師被當成口罩的分裝人員，是專業人力資源的浪費，是對藥師尊嚴的戕害！他諷刺表示，人民要購買的口罩只能零散的處理，既不衛生又無效率，「有說錯嗎？偉大的民進黨政府啊」！

李來希昨在臉書貼出購買的口罩，並表示口罩顏色不一、品質也不一，他說國家有限的勞動生產力被浪費在排隊上，不管是老的還是少的，人力資源這樣子消耗，口罩這樣子分裝，要接觸多少人，衛生嗎？製程中不能就一併分裝好嗎？藥師們被當成了分裝工人，既浪費人力，侮辱藥師們的專業與尊嚴，又無效率。「這是什麼樣的爛決策，我就不相信沒有別的方式或方法，解決不了這個問題！」

然而，稍早李來希又發文指出，這兩天民進黨發動媒體與酸民說他醜化藥師分裝口罩不衛生，「錯了！我是心疼國家的藥師被當成了口罩的分裝人員，是專業人力資源的浪費，是對藥師尊嚴的戕害」。他說口罩的分裝像早晨吃的燒餅，難道就不能就源管理嗎？在口罩的製程中就可以完成的包裝，為什麼要交由下游的藥師處理，浪費人力資源莫此為甚，過去可以做得到，現在卻不行，為什麼？「連罷韓團體提供的口罩都可以做完整的包裝，人民要購買的口罩只能零散的處理，既不衛生又無效率，有說錯嗎？偉大的民進黨政府啊！請妳們告訴人民吧！」

對此，有網友表示「分裝的口罩實在不衛生」、「執政黨在創造工作機會？不想讓藥劑師太無聊吧？」、「無能的作為！連口罩包装也弄不好」、「說穿了就是這政府解決不了口罩產能不足的問題」。不過也有網友不以為然表示「你行你來呀」、「所以更好的方法是？別只會罵」、「講一堆屁話，結果也沒提出什麼東西」、「不爽不要領」。

(中時電子報)