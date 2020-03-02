明天在〈GO麻吉團購站〉免費發送的口罩為一般平面型口罩，濾材檢測BEF（細菌過濾效率） ≥95％，符合醫療級口罩規範。（王中聖提供）

新冠肺炎疫情全球發燒，〈金門縣小英之友會〉秘書長王中聖與地區〈GO麻吉團購站〉攜手關懷鄉親健康，明（3）日下午1時起於民生路73號團購站前免費發送符合醫療等級規範的口罩約3千份，每人可領1份台灣最大口罩商製造的口罩3片，限額送完為止。

這也是〈金門縣小英之友會〉秘書長王中聖繼日前贈送金大、賢庵國小及社福單位上千個口罩與消毒液後，再度提供這批於年前即預訂，符合醫療規範的國產口罩，送給地區有需求的鄉親。

曾任職縣府觀光處長的王中聖表示，該批口罩是經營〈GO麻吉團購站〉數年的妹妹王球球在過年前即向廠商預定供平日販售使用，未料新冠肺炎疫情持續發燒，全台各地都出現口罩荒，他在與妹妹討論後決定共同吸收成本，一起為鄉親健康略盡棉薄心力，將這批口罩連同店內庫存全數捐出來。

王中聖說明，〈GO麻吉團購站〉平日販售的口罩均是向台灣生產量最大的康匠公司訂購，該公司也因具有良好製作技術與能量，在這波疫情成為國內口罩防疫物資的生產重地，日前蔡總統也特別前往參訪，而據康匠公司提供的資訊，明天在團購站贈送的口罩為一般平面型口罩，濾材檢測BEF（細菌過濾效率） ≥95％，符合醫療級口罩規範。

由於目前康匠公司已不再出貨給經銷商，為讓這批公益發送的口罩能惠及更多鄉親，王中聖與家人利用228連假期間，將盒裝口罩拆裝分成3片1組，預計明起連2天下午1時起於民生路73號GO麻吉團購站（縣府斜對面）開始發送，每位鄉親可領1組口罩，每日限額領完為止。同時每天額外保留50份給烈嶼鄉親憑證件領取。

(中時 )