航太扣件廠豐達科(3004)去年受惠全球航太產業蓬勃發展，業績創新高，EPS達6.66元，公司董事會通過，2019年年度以盈餘分配現金股利每股2.67元。

豐達科2019年營收28.16億元，年增率23.55%，毛利率30.13%，營業淨利4.73億元，淨利歸屬母公司業主3.5億元，年增率16.55%，EPS 6.66元。

豐達科去年度將配息2.67元，訂3月30日為除息交易日，4月30日發放。

今年營運展望部分，受到新冠肺炎疫情延燒，豐達科目前大陸子公司員工未能全數返回工作崗位，僅能恢復工廠部分產能，加上疫情近期也衝擊航空業需求，使得公司短期業績受到影響，但公司仍看好航太長期需求。

豐達科2020年1月營收2.23億元，月減2.15%，為近十個月以來新低，但比去年同期小幅成長3.73%。展望2月，豐達科100%子公司蘇州豐航精密金屬已於2月17日復工，惟目前尚未全能生產，加上波音737 MAX停產，影響部分車銷件出貨，使得2月營收恐受影響，公司將力拚持穩。此外，豐達科將於6月16日召開今年股東常會，擬選舉董事。

(時報資訊)