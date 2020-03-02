豐祥-KY(5288)去年獲利首次突破6億元，達6.25億元創新高，主要受惠於休閒車輛帶動成長，不過，今年新冠疫情影響加大，法人認為，雖然休閒車輛仍將持續成長，大陸零組件供應鏈供貨存在不確定性，恐影響整車組裝進度，壓抑上半年獲利成長表現，惟2020年休閒車輛成長態勢不變，整體營運仍將拚創新高。

豐祥-KY去年在休閒車輛出貨帶動下，2019年營收52.35億元，年增13.5％，毛利率較2018年小增0.1個百分點至17.6％，稅後淨利6.25億元，年增13.8％，每股盈餘9.5元。董事會通過擬配發2019年下半年5.5元現金股息。

由於農曆年後大陸爆發新冠疫情，越南地理位置鄰近大陸，民眾消費信心受到影響，機車零組件出貨展望保守，法人估計第1季營收將比去年同期呈現個位數下滑。在第2季需求能見度仍不明顯下，日系機車大廠拉貨力道受限，整體上半年營收及獲利將較去年同期疲弱。

由於越南傳統車輛接近飽和，豐祥-KY近年來耕耘休閒車輛，客戶有Polaris、Ducati、Harley與Arctic Cat等。休閒車輛零組件比重由2017年的13.5％，2018年達到18.6％，2019年提升至26.6％，2019年休閒車輛零件營收年增高達50％。2020年對主要客戶滲透率提升趨勢不變，其餘客戶也進入產品出貨成長期，但預估受客戶調節庫存影響，今年呈現先蹲後跳，目前估計下半年恢復成長，預期休閒車輛今年營收年增率估計約20％，依舊是帶動公司向上成長的主要動能。

(時報資訊)