大陸水泥價格經過2017~2019年的3年漲價期後，2020年上檔空間本來就有限，沒想到，今年大陸地區又爆發出新冠肺炎疫情爆發使得多處封城，讓建設工程幾近停擺，房市也受影響，新屋開工面積及土地銷售減速且商品房銷售黯淡。雖然水泥廠商多在首季的傳統淡季安排歲修，但受制水泥市場需求減緩，恐怕讓水泥價格壓力雪上加霜。法人認為，水泥雙雄台泥(1101)及亞泥(1102)今年獲利表現將不如原先的預估，股價上檔空間恐將也會受到壓抑。

據大陸數字水泥網資料顯示，大陸2019年底平均水泥庫存約50%，自今年2月中庫存增加至71.6%，較前兩年同期庫存高10~15個百分點，而過去3年大陸熟料進口量明顯增加。大陸水泥市場年初至今受惠錯峰生產，水泥價格表現仍穩定，但封城影響各項建設及房市受疫情波及，水泥市場需求萎縮，再加上進口量及庫存增加，水泥價格前景展望並不樂觀。

法人對今年水泥雙雄台泥及亞泥獲利抱持保守態度，加上大陸市場水泥價格展望看法保守，而水泥走勢一向是台灣水泥族群股價的重要影響關鍵，短期內水泥股表現空間恐將受限。水泥雙雄今日表現各異，台泥今日開低後，盤中買盤陸續出現，股價由黑翻紅，漲幅約在0.8%左右，亞泥今日開低壓在平盤下方整理，跌幅約0.4%。

(時報資訊)