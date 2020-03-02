受到新冠肺炎影響，無薪假人數從2月中的22家、869人劇增為2月底的40家、1604人，勞動部官員表示，減班休息（無薪假）人數最多仍是金屬機電工業達9家、823人，包括觀光餐旅業在內的「其他」則達25家、609人，而觀光旅宿及餐飲業實施人數就有上百人，但此波並無航空業。

勞動部公布本期勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計40家，實施人數1604人。截至2月中共有22家、869人實施。上期事業單位中，目前停止實施者計3家，另新增21家，累計新增18家，實施人數新增735人。本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為周休3日至4日。

勞動部官員表示，40家通報、1604人中仍以受到中美貿易戰衝擊的工具機為主，但受到新冠肺炎疫情影響，部分產業如飯店旅宿、餐飲、批發售等也開始實施減班休息。他也說，就算實施減班休息，月薪制勞工仍不得低於基本工資2萬3800元。

勞動部官員說，目前也陸續收到民眾郵件申訴，如公司在未於勞工協商前就片面貼出「無薪假」公告，也已函轉縣市政府，他指出，若事業單位要實施減班休息，應要取得個別勞工書面同意才能實施，若逕自實施可依勞基法處2萬至100萬。

(中時 )