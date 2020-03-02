(12:47更新)為防堵新冠肺炎疫情擴大，考量目前部分感染者並未出現發燒等典型症狀，台北長庚醫院及林口長庚醫院的網路掛號已公告「14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗或義大利旅遊史民眾請暫緩探視病人、就醫或檢查，並延後非急迫需求之醫療或檢查。」

林口長庚強調，該公告在1月30日時就已上網，主要是配合政府的防疫政策，一開始是有大陸旅遊史者要居家檢疫，之後隨著疫情發展，再逐步擴及香港、澳門等地，主要是希望這些居家檢疫的民眾遵守規定，不要未經通報就亂跑，但實務上還會遇到有居家檢疫民眾跑來醫院，但因為插入健保卡，就會顯示旅遊史，這時醫護人員就會把患者轉介到檢疫門診或急診室做進一步的處理及協助。

台大醫院兒童感染科主任黃立民接受本報專訪時指出，根據世界衛生組織統計，有高達8成的感染者沒有肺炎病徵，容易讓周遭的人以為彼此都是健康的而忽略衛生習慣，但感染者的上呼吸道仍排出大量病毒，病毒在環境中還可能存活一周左右，就算沒接觸感染者，但碰到患者曾接觸過的東西就有可能染病，讓旁人不知不覺中鏢。他建議民眾，除了把手洗乾淨，外出最好戴上口罩，才能將感染機率降到最低。

(中時電子報)