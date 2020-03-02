桃園市長鄭文燦2日「打臉」，稱北捷「拒載發燒客」只是演練而已。(蔡依珍攝)

北捷開第一槍宣布拒載發燒客，桃園市長鄭文燦2日「打臉」，稱北捷只是演練而已，直言北捷車站閘門多、熱測溫儀還沒到位，施行有困難，強調桃園捷運公司將於3月率先於第一航廈、第二航廈以及長庚醫院站，3站設置熱顯像儀，3月底前全線21站設置，一旦中央宣布發燒客禁搭，就能全面實施。

台北捷運公司開全國軌道運輸業第一槍，自2月29日起在捷運台北車站2號出口試辦紅外線熱顯像儀，拒載體溫超過37.5度的旅客，但肩負國際機場聯外運輸工作的桃園機場捷運，仍堅持依照中央流行疫情指揮中心的統一規範因應處理。

「報導跟實際有落差！」鄭文燦2日在防疫會議中指出，北捷只是演練，試辦的紅外線熱顯像儀，也是從維修廠找來、平日偵測電纜或列車軌道溫度用，「不是很準！」沒有全面實施，只是找一站演練而已，也直言北捷根本買不到熱顯像儀，還得請交通部幫忙採購。

「社區感染期間，發燒不能搭大眾交通工具是必然的！」鄭文燦認為，將來中央防疫指揮中心一旦宣布37.5度禁止搭乘的話，機場捷運全線都需要在各站設置熱顯像儀，坦言機捷肩負機場聯外運輸工作，確實風險高，將分2階段設置熱顯像儀，首批5台以A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、以及A8長庚醫院站率先設置、實施入站篩檢，3月底前全線21站完成設置，「準備工作我們是超前布署！」指示桃園捷運公司盡速採購到位。

桃捷公司則強調，若紅外線熱像測溫儀發現發燒旅客，將柔性勸導發燒旅客請家人接送，或搭租賃車、計程車，並儘速就醫；若發燒旅旅客堅持搭乘，將要求全程配戴口罩，並發給健康叮嚀小卡片，提醒切勿在列車上與其他人交談、避免任意走動或逗留車站內。

(中時 )