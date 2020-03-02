豐田（TOYOTA）汽車台灣總代理和泰汽車獲2020年「康健雜誌讀者票選信賴品牌」汽車類第一名，也是連續第三年得獎，品牌形象持續獲得肯定。

和泰汽車表示，該雜誌每年邀請讀者票選信賴品牌，共分為食品飲料、醫療保健類、健康及個人保健品、家用品、家電、人壽/房地產、休閒旅遊、消費性電子產品、汽車相關及交通和直銷等十大類目；透過調查發掘讀者心目中「使用上最安心」、「最信賴」的品牌產品。同時調查顯示消費者心中「值得信賴的品牌」，需具備兩大特點：品質經過認證、過去使用經驗佳。

和泰車指出，豐田汽車已連續18年蟬聯台灣車市銷售龍頭，進口休旅車RAV4不僅是元月單一車種的銷售冠軍，更一舉創下國內SUV級距歷年來單月最高銷售紀錄。暢銷車款COROLLA ALTIS穩坐國產車銷售霸主地位。隨著近年來市場的需求增加，為提供顧客更好的購車選擇，和泰車更導入全球中型皮卡銷售冠軍－豐田HILUX、傳奇跑車豐田SUPRA，滿足消費者多元的購車需求。

和泰車也致力於從顧客角度思考，打造符合新世代消費者需求的軟硬體設施及服務流程。在銷售接待流程設計中，導入友善貼心的設施，例如洗手間香氛設施（嗅覺）、洗護手乳及擦手紙（觸覺）、展間音樂（聽覺）、能整齊收納顧客物品的置物籃（視覺），及隨季節變換的飲品（味覺）來提升顧客的五感體驗。而在顧客最期待也最興奮的交車時刻，則推動據點在地化交車特色活動，鼓勵銷售顧問提供客製化的交車儀式，在交車時為顧客與新車合影拍照，即時列印並致贈交車相框，讓顧客感受銷售顧問的用心，留下值得珍藏的購車回憶。

在顧客關係經營上，和泰車持續推出TOYOTA VIP專屬禮遇，提供回廠、和運租車、iRent、TOYOTA精品等用車相關回饋，並與東南旅遊、World Gym、奇哥等品牌進行異業合作，透過多樣化的禮遇內容，創造車主備受寵愛的品牌感受。

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