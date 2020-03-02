在保養廠裡車主所體驗到的貼心問候與迅速服務，都需要反覆不斷地學習、訓練以及改進，背後有著眾多熱情的從業人員付出努力和汗水才能提供的成果，這也是台灣奧迪汽車看重Audi Twin Cup雙子盃的原因，雙子盃並不只是個挑選全國菁英踏上世界舞台相互競爭的遊戲，而是能夠徹底審視自身不足之處，並瞭解如何對症下藥，幫助品牌追求卓越服務的絕佳機會。

台灣奧迪表示，自公司成立以來，持續導入豐富的產品陣容，並且致力提升服務品質，從2011年開始便積極參與Audi Twin Cup雙子盃，截至今年已連續九年參賽。而台灣奧迪總裁Matthias Schepers先生於2018年上任以來，特別重視售後服務效率與品質的提升，從基本面進行許多改革，造就台灣代表隊2019年從29個參賽國家中脫穎而出，獲得台灣史上最佳的第七名成績。

台灣奧迪團隊短短一年即大舉躍升至足以狙擊前十名的領先成績，充分展現Matthias Schepers過去擔任Audi Japan直營經銷商通路總裁的豐沛經驗。由於曾經於日本長年領導經銷通路，十分瞭解消費者的需求跟想法，擁有提升服務品質和客戶滿意度的實務經驗，同時更曾帶領日本團隊拿到Audi Twin Cup雙子盃全球冠軍，就是Matthias Schepers對售服品質極度重視的最佳證明。

有了去年第七名的優異表現，Matthias Schepers看好台灣奧迪今年能夠再次拿下好成績，目標進入全球前五名之列。為激勵參加全球決賽的台灣菁英們，台灣奧迪更提供了誘人的績效獎金，不僅藉此鼓舞決賽選手的士氣，更是勉勵全體服務人員自我要求、提升個人專業素養與能力的象徵。

(工商 )