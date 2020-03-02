全民防疫期間，漢神百貨及漢神巨蛋兩館皆致力打造一個安全賣場，為配合中央疫情指揮中心升高為一級，漢神兩館即日起將提升防疫把關，於各出入口量測進館顧客體溫，以確保消費者進店購物的安全。

同時，為因應防疫期間的消費者購物需求，漢神官網及APP上也推出各式防疫、抗菌及必備商品推薦，例如療癒一整天疲勞的芳香精油、居家防護清潔殺菌好物、提升免疫力的運動保健品、在家不無聊的電玩娛樂及3C家電、防疫也要防醜的口罩妝熱賣品等，及美食外帶服務一通電話30分鐘櫃上取餐，兩館啟動各項服務及健康計劃陪消費者一起平安度過。

另從即日起~3/31(二)漢神百貨與漢神巨蛋超集卡友只要憑館內消費發票，就可享有加碼折抵停車3小時的優惠：另將舉辦「1點加價購防疫多一點」會員防疫商品加價購活動，當日持超集卡/聯名卡(完成開啟超集卡作業)扣超集卡點數1點，即可以現金加價購雅聞芬多精透明皂、巴黎香氛濾淨防護罩噴霧及唐榮抗菌各項餐具組等防疫商品，每卡各品項限購乙份，數量有限售完為止。

漢神百貨並於每日下午6:00於B3F由帥哥樓管免費提供如正官庄、德風健康館、長庚生技等養生飲品奉茶服務，另於3/5(四)~3/15(日)持漢神超集卡就可憑指定金額發票參與館內活動兌換精選贈品，3/28(六)更邀請到品牌精油專家到場，分享如何DIY製作『抗菌精油沐浴球』，讓防疫的同時也能享有手作小樂趣。

此外，漢神二館員工及廠商進出皆需檢測體溫、手部酒精消毒及配戴口罩，賣場內外也加強消毒及殺菌，各處出入口也同步提供酒精消毒使用；而顧客會碰觸的各個角落手扶梯、電梯、繳費機、提款機、廁所、各式按鍵、螢幕、門把及地板也都由清潔人員每日使用酒精及濃度75%的漂白水清潔消毒，同時也加強員工和專櫃人員的健康自主管理，全方位維護賣場安全，提供消費者安心的購物環境。

(工商 )