行政院長蘇貞昌今（2）日上午視察中央流行疫情指揮中心，對於有立委主張，馬政府時期放寬允許依親、探親的非本國籍人士，都可享用健保，應該修法導正，蘇貞昌受訪時強調8字原則，「永久存續、公平處理」。

蘇貞昌認為，台灣的健保制度被世界各國一再地參考稱讚，像歐巴馬總統都直接點名，台灣健保非常值得參考。台灣的健保絕對不能讓它倒，要讓它永久存續，對國民最好。所以如何讓健保永久存續，就是不能有「不合理的負擔」，必須讓國人同胞都能受到公平對待，所以在永久存續公平處理上，政府都照這個原則來走。

對於振興券的用法、金額？蘇貞昌說，記得上次SARS的經驗，有很多新的做法，先前也推出像是夜市抵用券等，立意在於如何刺激消費，讓民眾有感，讓商家能夠更有經濟的動能，這有詳細作業，會跟各界報告。

至於口罩7天2片限購令，是否該放寬？蘇貞昌說，政府的口罩政策一方面就是增加產能、調整供需，一方面就是把口罩給最需要的人，產能越來越增加，已從一天100多萬，到現在一天700多萬片，未來可以增加到1千多萬片。政府第一時間已將口罩優先提供給最需要的第一線醫護人員及特殊工作人員、病患，同時增量提供給小朋友。

蘇貞昌說，未來隨著口罩產能增加，會隨時調整，配合各地各種需要，調整相關可以實名制領取購買的片數。他重申，當全世界都在鬧口罩荒、口罩貴得不得了的時候，台灣的口罩是最穩定，同時也是最便宜。

(工商 )