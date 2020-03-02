美中關係緊張和民進黨政府在新冠肺炎的因應上，讓台大政治學系教授張登及憂兩岸關係恐擦槍走火。張更表示，總統蔡英文連任雖贏得817萬票支持，但要是被這817萬票的激情拉著走，將不利於兩岸之間的理性決策。

張登及日前接受港媒《中評網》訪問表示，美方對台灣開綠燈，再加上蔡英文的得票創下新高的817萬票，促使民進黨政府可以大膽在兩岸議題上進行一些政治作為，拖美國下水。但他提醒，蔡英文若被這817萬票背後的激情拉著走，將不利兩岸理性決策。

同時，張登及也指出，陸委會主委陳明通提出陸配子女回台政策，本是一個良善的政策，但卻遭媒體惡意推波助瀾，激化台灣民粹力量升高。甚至疫情中心指揮官陳時中還說，選擇「國籍」就要自己負責。曾幾何時，網民成為台灣現在的民粹力量，這對理性決策兩岸議題相當不利，一不小心，極可能造成兩岸更深的誤會，甚至擦槍走火，執政當局應警惕和注意。

(中時電子報)