總爺藝文中心《初衷》攝影展，即日起於紅樓展出。（劉秀芬攝）

擅長人物攝影的南韓視覺藝術家金玉善（Oksun Kim），今年參與總爺國際藝術駐村計畫，以麻豆在地混血青少年為主角，拍出新住民子女對文化認同的疑惑與追尋，即日起於總爺藝文中心紅樓1樓展出15幅攝影作品，包括對總爺藝文中心的百年歷史建築的另類視角，歡迎民眾前往參觀，同時找找看攝影家拍的場景在哪裡。

金玉善為韓國弘益大學攝影博士，目前任教於韓國大學視覺設計系。過去20年間，金玉善主在拍攝女性、跨國婚姻伴侶、外來居民等，她相當關心有別於傳統社會所認同的對象，並以攝影做為方法，為特定族群記錄他們的與眾不同。

本次《初衷》攝影展由「麻豆人像」及「層疊」二系列組成，共展出15件創作，金玉善以簡潔的構圖呈現混血青少年細微的臉部表情與肢體姿態。

在「麻豆人像」系列的5件人像攝影，徵求在地跨國婚姻13-25歲子女參與拍攝，在短短2周共有6位青少年參與，攝影家對每位青少年都花時間深入訪談，挖掘出他們對於自己身分與外觀的認同，多數青少年接受自己的雙重文化身份，也樂於學習異國語言與文化。

藝術家表示，青少年時期對於自身容貌和情緒特別敏感，他們已經有顯著不同的生理特徵，開始在意長相及身材，也易與他人比較，在情緒上容易感到困惑和焦慮。此次攝影作品聚焦在他們的敏感及脆弱，亦呈現出他們真實的一面。

「層疊」系列的10件創作則取材於總爺藝文中心的百年歷史建築，有別於一般建築影像的拍攝手法，藝術家僅聚焦總爺古蹟建築的局部角落如樑柱、階梯或磚牆等，拍攝出建物修補與堆疊的歷史刻痕。

在金玉善的眼中，總爺的老建築歷經百年歷史風華，不同時期的修補與整建都像是層層堆疊的記憶，顯現這些建築所經歷的風光歲月。觀眾欣賞作品時無法立刻判別拍攝地點，必須以更細膩的視角來思考藝術家所欲呈現的意涵。

(中時 )