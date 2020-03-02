韓國新天地會教主李萬熙

韓國新冠肺炎疫情大爆發，由於其中有許多都是新天地教會信徒，使該教會成為眾矢之的，首爾市長朴元淳1日晚以過失殺人罪名，向教主李萬熙等人提告。

不過，教會人士2日宣布，約上午9時30分時，他們從衛生當局得知，李萬熙的檢測結果是陰性。然而，他們並未說明他是在何處，或是以哪種方式接受檢測。新天地教會強調，他們無法同意朴元淳的做法，並說，「在告發我們之前，政府必須要先負起責任」。

綜合韓國媒體報導，李萬熙證實已在上月底受檢，2日下午3點（台灣時間下午2點）將在廣受批評後首度現身，發表教會立場。

教會說，李萬熙目前在輿論壓力之下極少外出。新天地教會成員1日說，現年89歲的李萬熙2月29日接受新冠病毒篩檢，目前和其他信徒一樣，在家中隔離，值得一提的是，李萬熙這次不像新天地教會過去2次召開網路記者會的方式，預定在京畿道加平郡新天地教會「和平殿」與教會團隊一同現身。

(中時電子報)