台北市長柯文哲近日疑似感染諾羅病毒，昨因腹瀉臨時取消行程，卻遭一些柯黑、PTT及側翼粉專在臉書大肆批評甚至造謠，今天在臉書向大家報平安稱「活著，是最大的報復」。此話一出，也讓正妹立委賴品妤相當傻眼，發文吐槽。

柯文哲原訂昨(1日)下午參加既定行程活動，卻在活動開始前40多分鐘，臨時喊卡取消，由副市長蔡炳坤代表出席。蔡炳坤表示，柯文哲這2天身體微恙、有點拉肚子，所以避免到公開場所；北市府副發言人戴于文則說，柯疑似感染諾羅病毒，但還沒去醫院看診。

對於網路上抹黑、造謠，柯P嗆「活著，就是最大的報復」，所以他今天依然七點半開晨會，八點半開防疫會議。

但對於這番言論，民進黨立委賴品妤有話要說，今2日在臉書發文，「為何會有政治人物拉肚子就說『活著，是最大的報復』那我太累的時候就容易拉肚子，難道這樣是一直在報復社會嗎？」。說完並在留言處表示，「啊幹，我生日第一篇發文居然是這種廢文」。

(中時電子報)