日本央行總裁黑田東彥周一表示，將會採取必須措施去穩定金融市場以對抗新冠肺炎疫情帶來的衝擊。由於聯準會主席鮑爾日前也釋出相同訊息，這引發外界揣測隨著疫情在多個國家連環爆發後，各主要國家央行可能要聯手來穩定市場信心。

黑田指金融市場最近出現不穩定走勢，是因為疫情對經濟造成愈來愈不明確的衝擊。因此日本央行將謹慎地密注局勢的發展，會致力穩定金融市場，推出包括提供充沛的流動性和購買資產等措施。他強調在推出額外的?鬆措施之前，將會讓現在正使用的貨幣工具火力全開來為市場挹注足夠資金。

鮑爾上周五表示聯準會將「採取適當」措施去支撐美國經濟來因應疫情帶來的風險。由於黑田與鮑爾的立場相同，讓外界揣測主要國家之間可能會一起合作，透過相同的手段來向市場挹注足夠的流動性來穩定市場信心。

高盛經濟師Jan Hatzius和Daan Struyven在報告中指出，鮑爾的言論是「強烈暗示」會降息，甚至可能在3月17日和18日之間舉行貨幣政策會議之前就做出降息行動，並認為這可能會是各主要國家央行聯手一起採取的行動。

因為這2位經濟師認為鮑爾的說法，讓他們認為各國央行正緊密地把焦點放在疫情造成經濟下滑的風險上。因此揣測各央行會認為聯手出擊，在穩定市場信心的效果上，會較央行之間各自行動來得更強大。

(工商 )