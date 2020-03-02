新型冠狀病毒疫情擴散，投資人均擔憂對經濟和金融市場的影響，美股道瓊指數上周大跌逾12％，讓投資人更加恐慌。由於現階段難估算疫情所帶來的衝擊究竟有多大，法人建議穩健投資者可以將資金部署在四大防禦型資產。

富達國際多重資產基金經理George Efstathopoulos 認為，面對當前波動市況，提升資產配置防禦性，投資人可留意中國政府債券、高評級亞洲美元信用債、黃金和日圓等避險資產。另投資人可透過多重資產配置，增強投資組合的抗跌力。

至2月底為止，金價今年以來已出現了23.59％的漲幅，即使近期一度大幅拉回，在全球避險情緒普遍高漲時，法人認為，不管是疫情、經濟趨緩或者央行維持鴿派政策等都有利黃金價格表現。另外富達國際也持續看好同屬避險資產的日圓，即使這次疫情爆發期間並未出現太大升幅，主要是因日本當地也受到新冠肺炎疫情的 拖累，然而若情況轉差，預期日本投資人對日圓的需求將會蓋過美元，進而支持日圓匯價。

· 除了黃金和日圓之外，富達國際也看好中國政府債券以及高評級亞洲美元信用債。前者可力抗大陸經濟下行壓力。預期大陸官方將進一步放寬信貸貨幣政策，大陸10年期公債殖利率已由去年11月的3.3％跌至約2.9％，預期會續下探2.5％，即使如此中國政府債券殖利率仍相對較高，因此是值得繼續持有的防禦型資產。另外，是就高評級亞洲美元信用債，該債種從1月20日至今整體仍出現正報酬。

(工商 )