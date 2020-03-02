繼台北101之後，又有二家百貨加入防疫量溫，包括SOGO百貨、漢神百貨等，均提升防疫措施，即日起各出入口量測體溫。

百貨業為提供消費者逛街用餐最安心空間，繼台北101之後，遠東SOGO百貨亦於28日起配合中央疫情指揮中心升高一級防疫，全台SOGO各店主要出入口設置紅外線測溫儀，並設專人負責測量體溫，若來店消費者體溫測量超過攝氏37.5度，禁絕入場。

而百貨南霸天漢神百貨、漢神巨蛋兩館為加強防疫把關，上午亦宣佈即日起各出入口量測體溫，打造安心賣場；漢神指出，為配合中央疫情指揮中心升高為一級，漢神兩館即日起將提升防疫把關，於各出入口量測進館顧客體溫，以確保消費者進店購物的安全。

此外，為因應防疫期間的消費者購物需求，漢神官網及APP上也推出各式防疫、抗菌及必備商品推薦，及美食外帶服務一通電話30分鐘櫃上取餐，兩館啟動各項服務，同時配合進館開車取向增多，漢神百貨與漢神巨蛋超集卡友只要憑館內消費發票，就可享有加碼折抵停車3小時的優惠。

(工商 )