和運租車旗下中古車與汽車保修連鎖品牌－HOT大聯盟，宣布推出購車與保養優惠活動「春來乍到 雙金獻禮」，4月底前至HOT大聯盟賞車留言、買認證車或HOT車主再購車，就有機會抽萬元養車/購車金；活動期間到全台HOT保修廠，除享有雨季免費安心健檢，更有二大好禮，內容包含HOT超值雨刷片買一送一優惠，消費滿千即可參加飛利浦空氣清淨機或萬元養車金抽獎活動。

(工商 )