HOT大聯盟推「雙金獻禮」優惠吸客 11:442020/03/02 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和運租車旗下中古車與汽車保修連鎖品牌－HOT大聯盟，宣布推出購車與保養優惠活動「春來乍到 雙金獻禮」，4月底前至HOT大聯盟賞車留言、買認證車或HOT車主再購車，就有機會抽萬元養車/購車金；活動期間到全台HOT保修廠，除享有雨季免費安心健檢，更有二大好禮，內容包含HOT超值雨刷片買一送一優惠，消費滿千即可參加飛利浦空氣清淨機或萬元養車金抽獎活動。 (工商 ) #HOT #大聯盟 #雙金 #獻禮 #優惠 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLB》兄弟萊福力太有戲 風車式投球登大聯盟官網 10:352020/02/27 體育 MLB》洋基投資慘賠 塞弗瑞諾又報銷 10:212020/02/28 體育 MLB》先發投手夯 壟斷大聯盟高薪榜 14:272020/02/28 體育 MLB》勇士只簽1年 歐蘇納悔不當初 15:412020/02/28 體育 6搶1》大聯盟放寬非26人名單參賽 旅美球員能打 12:372020/02/29 體育 MLB》巨嬰性格不改 普伊難覓新東家 15:562020/02/29 體育 小聯盟可打6搶1 中華隊吃虧 04:102020/03/01 運動天地 MLB》彈力球被換了？田中將大有感 09:472020/03/01 體育 MLB》國民薛神：「不死三振」應該廢除 15:422020/03/01 體育 MLB》世上首例 歐魯德超罕病女兒去世 10:562020/03/02 體育 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 Fed老大釋警訊外資變臉 川普獅子大開口將成真？ - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 疫情比貿易戰還狂！ 美這群人竟成經濟衰退關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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