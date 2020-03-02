協助隔離逃跑者 侯友宜：連帶責任一定追究 11:492020/03/02 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（2日）上午表示，針對有故意隱匿、包容居家檢疫者逃跑者，連帶責任一定追究。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情升溫，全台累計確診達40例，由於日租套房大多沒有旅客登錄以及防疫通報制度，恐成為防疫漏洞，對此，新北市長侯友宜今（2日）上午表示，針對有故意隱匿、包容居家檢疫者逃跑者，連帶責任一定追究。 侯友宜強調，嚴格執法毫不寬貸，對於居家檢疫、居家隔離的逃跑者，不光是他本身的責任，若有協助、幫忙都會追究責任。 (中時 ) #居家 #侯友宜 #責任 #檢疫 #新冠肺炎 #台灣 #居家檢疫 #居家隔離 #新北市 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業贈100萬元 構築新北校園防疫網 04:102020/02/27 地方新聞 居家檢疫失聯侯友宜怒了！他爆：再犯就自費隔離 08:222020/02/27 政治 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 生活熱門新聞 台灣疫情會大爆發？唐綺陽給答案 這星座注意健康 - 生活 男大生超狂自我隔離38天 親友零傳染過程曝光 - 生活 今天變天 氣象局：下波冷至13度逼近冷氣團 - 生活 好市多超猛便當圖鑑曝光 網看呆：願意嫁我嗎？ - 生活 這一種咳最危險！醫：不只是感冒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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