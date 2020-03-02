新冠肺炎疫情升溫，全台累計確診達40例，由於日租套房大多沒有旅客登錄以及防疫通報制度，恐成為防疫漏洞，對此，新北市長侯友宜今（2日）上午表示，針對有故意隱匿、包容居家檢疫者逃跑者，連帶責任一定追究。

侯友宜強調，嚴格執法毫不寬貸，對於居家檢疫、居家隔離的逃跑者，不光是他本身的責任，若有協助、幫忙都會追究責任。

(中時 )