LeBron drills the 3 right in Zion's face 💥 pic.twitter.com/BkG8FsdHC6 — SportsCenter (@SportsCenter) March 2, 2020

儘管「一眉哥」安東尼戴維斯膝傷缺陣，「小皇帝」詹姆斯2日貢獻34分、13助攻與12籃板的超殺大三元，帶領湖人122比114力退鵜鶘，兩軍本季4次交手全由湖人取勝，去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森雖拿生涯新高35分，卻仍無法扭轉頹勢。

打完前3節，地主鵜鶘取得95比93小幅領先，來到末節雙方依舊呈現拉鋸僵局，直到最後2分27秒，詹姆斯投進三分球，才讓湖人取得116比111領先優勢，詹皇更在最後1分49秒騙到英格拉姆打手犯規，兩罰俱中擴大領先到6分。

不過詹姆斯竟在最後1分26秒發生離譜失誤，發底線球之際，竟然直接持球走進場內，幸好並不影響整體戰局，麥基最後42.9秒籃下放進兩分，也讓湖人領先差距來到8分，就算鵜鶘趕緊喊出暫停，卻已經無法挽回場上的頹勢了。

湖人贏球關鍵除了詹姆斯，取代安東尼戴維斯先發位置的庫茲馬，也拿20分、4籃板，波普13分，馬基夫莫里斯、布雷德利與丹尼格林各有10分；至於鵜鶘主場吞敗的最大罪人，則是面對老東家手感冰冷的英格拉姆，他全場投23中5。

(中時 )