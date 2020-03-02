文藻外語大學2日開學，為了防止新冠肺炎疫情進入校園，校方規劃嚴密的防疫工作，師生無論步行或駕駛汽機車入校的都必須通過體溫測量才能入校，還規定學生必須配戴口罩才能進入教室，更派人巡視校園各處是否有學生違規，如此勞師動眾就是希望學生有最安全的學習環境。

文藻校方過年期間就召開防疫會議，開始採購相關防疫物資，並規劃開學後的人車動線，校方除了備妥酒精、口罩等基本防疫物資，更砸重金購入5台紅外線體溫感測儀，每位入校的學生都必須接受體溫量測，記者實地走訪，一位女學生經過測量站時，感測儀嗡嗡作響，女學生驚慌失措，原來是他手上的早餐超過測量標準，經額溫槍複測後順利進校上課。

為了落實入校量體溫規定，除了人車分流外，學校關閉校內地下室停車場，更將所有學生平常將車停於車棚後會穿梭的小型出入口用木板及網子釘死，就怕有漏網之魚，防疫期間除了洽公的校外人員，其餘民眾嚴格禁止入校，校方表示疫情期間防疫工作必須嚴格落實。

(中時 )