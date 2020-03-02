為配合LINE代幣經濟版圖的持續擴張，LINE Corporation已正式宣布在美國成立全球數位貨幣交易所BITFRONT，由LVC Corporation子公司LVC USA負責營運，提供法幣對加密貨幣 (fiat-to-crypto)，以及加密貨幣之間 (crypto-to-crypto) 的美元交易。

BITFRONT將成為LINE代幣經濟的主要數位貨幣交易平台。LINE於2018年7月在新加坡成立全球數位資產交易所BITBOX，作為加密貨幣之間的交易平台。如今，LINE決定擴大至法幣對加密貨幣間的交易服務，建立全方位交易所，藉由降低加密貨幣採用門檻來提升區塊鏈的使用率。

BITFRONT以「利用創新技術克服傳統金融交易障礙」為宗旨，借重LINE於全球深耕多年的經驗與專業知識，實現最高規格的安全性。同時，BITFRONT透過與其他交易所及委託簿互連，得以提供高資產流動性，維持較小幅度的買賣價差。而且，用戶綁定銀行帳戶後，就可用美元開始交易。

BITFRONT支援15種語言，五大加密貨幣，包括LINE的數位貨幣LINK、比特幣 (Bitcoin)、以太幣 (Etherium)、比特幣現金 (Bitcoin Cash) 以及泰達幣 (Tether)；並以自訂交易功能打造便利的交易環境。

(時報資訊)