Some of these fans are getting right up in there at spring training pic.twitter.com/3CS9F2F9lg — 2020 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) February 29, 2020

太空人被作弊案搞得聲名狼藉，新球季即將面臨81戰客場的噓聲。然而主場球迷也不是全部都挺他們的，有些球迷對太空人失望，覺得自己遭受背叛而感到憤怒。網路一個推特帳號「太空人羞恥之旅」就分享了一則球迷叫囂的影片。

影片中的球迷剛好坐在太空人休息室旁邊，他對著球員大喊：「你們要留著那座冠軍盃(2017年世界大賽冠軍)嗎？你們要吐還那座冠軍和MVP嗎？」他冒雨看球大概就是為了要嗆一下太空人。

太空人球員置若罔聞，但有一個看似教練團的成員回嗆：「可以啊，只要你繼續付錢來看我們就好。」意思是說冠軍盃要還也行，只要有錢就可以。這毫無羞恥的回應讓該位球迷只能回答：「好啊，我會繼續來看。」

這位球迷嗓門很大但措辭溫和，雙方沒有直接謾罵，這種程度的叫囂大聯盟是不會管的。至於開季之後，太空人主場(美粒果球場)將會把涉及侮辱和手持不當標語的球迷驅逐出場。有些球員打算暫時保持低調，布瑞格曼(Alex Bregman)前次挨了靠近肩頸的觸身球就不敢吭聲。

(中時電子報)