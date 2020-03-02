一年一度漢光演習確定受到新冠肺炎疫情影響，國防部長嚴德發今天證實，漢光演習原本預計在4月下旬開始舉行，但考量疫情嚴峻，目前已經在評估延後至下半年再實施，演習照樣會做，但是考量疫情的嚴峻性，做一些安全的調整。

嚴德發表示，原本規劃電腦兵棋推演是在上半年，在4月下旬舉行，但是電腦兵棋推演是在密閉式空間進行，參與人還是國軍所有重要的幹部，考量目前疫情嚴峻性，在評估延後到下半年進行。

(中時 )