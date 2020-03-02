新冠肺炎疫情升溫，全台累計確診達40例，口罩實名制上路後，仍是無法滿足民眾需求，對此，新北市長侯友宜今（2日）上午表示，1周2片口罩事實上是不夠的，中央如果量足，希望也能盡量滿足民眾的需求。

侯友宜提到，中央慢慢在整個口罩的生產線已經大幅度提升；如果提升夠的話，相信中央也會做好調整步伐，希望大家都能配合中央一起來共體時艱，當然數量就盡快提供給很多需要口罩的民眾，這也是很重要的一環。

(中時 )