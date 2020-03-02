台南高分院的「訴訟程序視訊諮詢服務」，接受民眾預約諮詢。（高分院提供／洪榮志台南傳真）

台南高分院為讓法院與民眾更接近，結合訴訟轄區雲林、嘉義、台南等3個地方法院分別建置的視訊服務資源，已完成網絡連結，並在區（鄉）公所設置21個視訊諮詢服務地點，推出「訴訟程序視訊咨詢服務」。其中，台南地院的視訊咨詢服務也在2日啟用，提供市府13處偏遠區公所與地院及2個簡易庭連線，民眾如有訴訟問題可透過視訊免費諮詢、查詢及解答，

高分院指出，訴訟程序視訊諮詢服務簡介、服務項目、服務時間及服務據點（雲林3處、嘉義5處、台南13處）等資訊，已公告於該院全球資訊網（http：／／tnh.judicial.gov.tw）「便民服務」項下「視訊諮詢服務」專區，民眾可以撥打電話或親臨已設置視訊諮詢服務的地點，向服務人員表示要預約登記，在預約時間內（上班日上午9時至12時、下午2到5時）使用該處視訊設備與本院連線，由本院訴訟輔導科專人作解答服務，也可以直接打電話至該院訴訟輔導科（06-2283101分機1110）洽詢。

高分院說，以往民眾欲諮詢訟訴程序，必須親自到法院或打電話詢問，該系統應用科技設備，提供需要訴訟程序諮詢服務的民眾多一種選擇，透過視訊方式面對面諮詢，可以即時驗證文件資料，有助確實界定當事人的問題，使答詢內容更完整，彌補電話諮詢的侷限。

高分院指出，日後如果民眾遇到法律程序問題，像是對二審民（刑）事訴訟程序不了解、想要確認書狀格式及遞送方法、對繳費方式有疑問、查詢案件進度等事項，可以選擇自己方便的服務據點，在預約的時間，視訊連線進行諮詢，不用大老遠跑法院等候，也沒有電話佔線打不通的困擾，除可節省等待及往返時間外，當此肺炎疫情嚴峻時期，更可避免往返途中搭乘空氣不流通之大眾運輸工具或出入人潮擁擠之公共場所，大大降低病毒感染的機會，歡迎民眾多加利用。

台南地院也說，該院建置「訴訟程序視訊咨詢服務」，與台南市政府、13個距離該院較遠的區公所（包括左鎮、玉井、楠西、南化、龍崎、西港、七股、將軍、北門、後壁、白河、東山、柳營），以及該院新市、柳營簡易庭連線，於2日正式啟用，即日起民眾有訴訟問題可透過視訊免費諮詢、查詢及解答，方便民眾免除舟車勞頓，達到便利、效率及實益兼顧之效果。

台南地院強調，「訴訟程序視訊諮詢服務」項目，包括：訴訟程序、非訟程序、書狀撰寫、費用查詢等，由該院訴訟輔導科答覆民眾諮詢的事項。但該視訊咨詢服務為避免民眾在現場排隊久候，且各區公所排定的時間不一，係採取事先預約制，亦即請有諮詢需求的民眾，先到上述13處區公所或該院新市、柳營簡易庭預約，可預約的時段為上班日每天早上9時至下午4時30分，每次可預約1次視訊諮詢的時段，每次15分鐘。不過，如果民眾到達區公所的日期恰逢該區公所排定諮詢日，只要仍有空檔時段，仍歡迎民眾現場預約空檔時段，不必再跑第二次。

(中時 )