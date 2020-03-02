全台防疫時期，百貨龍頭新光三越上午發佈，美食外送服務skm eats首波將攜手外送平台Uber Eats、餐飲業者三方合作，全台六家百貨門市包括信義新天地的四個館、台北南西店與台中中港店等館內上百家餐飲美食提供外送服務。

首波六店中更延攬眾多超人氣美食餐飲品牌，如：美式餐廳GB吉比鮮釀、人氣茶餐廳添好運、豬排控必吃Maisen邁泉豬排、日本平價牛丼松屋、日本連鎖丼飯金子半之助、到新加坡必吃美食黃亞細肉骨茶、排隊鍋物星野肉肉鍋、新派川菜料理酒吧PACKIE銀杏川酒菜館、PABLO半熟起司塔、繼光香香雞等，從知名餐廳到國民小吃、網美甜點等皆囊括在內。

此外3月5日起，新光三越更將聯合品牌推出限日限量的超值餐點，包括鐵火牛排燒肉牛五花飯、小紅點新加坡食堂正宗海南雞腿飯、瑞記海南雞飯套餐、BONCHu珍珠奶茶等，通通限日限量買一送一；專屬優惠則包括黃亞細肉骨茶、安妮莎泰式料理、珍寶海鮮餐廳等。

(工商 )