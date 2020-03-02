勞動基金運用局今（2）日公布，今年1月雖然美中貿易衝突緩和，但受到新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，擾亂供應鏈的挑戰，各國際金融市場在疫情效應疑慮下紛紛下跌。勞動基金審慎依市場情勢動態調整全球布局，截至1月底止，整體基金規模為4兆3,274億元，1月虧損312.8億元，收益率負0.75％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金（國保基金）規模為3,674億元，虧損27.2億元，收益率為負0.77％。合計勞動及國保基金1月共虧損340億元。由於2月全球金融市場大震盪，歐美股市重挫，勞動基金2月恐將再度面臨嚴重虧損的局面。

整體勞動基金至1月底止，規模為4兆3,275億元，其中，新制勞退基金規模為2兆4,747億元，舊制勞退基金規模為9,476億元，勞保基金規模為7,472億元，就保基金規模為1,340億元，職災保護專款規模為110億元，積欠工資墊償基金規模為130億元。

勞動基金審慎評估場情勢動態調整全球布局，今年截至 1 月底，整體勞動基金評價後收益數為負312.8億元，收益率負0.75％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為負0.73％、負0.86％、負0.86％、0.25％、0.08％及負0.28％。

勞動基金運用局指出，108年全球金融市場表現甚好，各主要股價指數亦處於相對高點，因而市場投資者面對市場訊息也相對敏感，雖然歷時18個月的美中貿易衝突，在今年1月已完成簽署第一階段貿易協議，讓全球市場得以舒緩經濟衰退擔憂。

然而，中國大陸爆發新冠肺炎疫情，世界各地也陸續傳出病例，尤其與中國大陸經貿關係密切的亞洲國家影響更為嚴重，而金融市場也快速下跌反應，MSCI全球及台灣加權股價指數，1月分別下跌1.10％及4.18％。

勞動基金運用局表示，雖然短期績效受到市場影響，但長期績效仍屬穩健。以勞退基金而言，過去雖經歷全球股市震盪，然最近5年及10年之平均報酬率仍有4.64％及4.28％，中長期投資績效均優於法定的保證收益率，且金融市場回檔，對長期投資的退休基金而言，更是一個擇優布局的好時機。

(工商 )