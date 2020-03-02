◎台灣口罩最便宜穩定 蘇貞昌：隨時調整可領取片數

行政院長蘇貞昌今（2）日視察中央流行疫情指揮中心，被問到口罩供應問題，他表示台灣口罩是最穩定也是最便宜的，將視產能調整實名制可領取片數。

◎台大開學 若有師生確診該館即停課

受到新冠疫情影響，多所大學延了兩周到3月2日才開學，台大2日召開防疫記者會。台大主秘孫效智表示，因為該校校地廣大，人數眾多，校園更是開放空間，要落實防疫工作並不容易，因此台大3月2日開學後特地升級防疫措施，教學大樓、體育館舍、圖書館、餐廳等人潮聚集館舍，每日8點到下午5點，要管制單一出入口並量體溫；一般館舍比照夜間刷卡模式，管制進出並量體溫；不特定訪客或群眾進入館舍要登記、要填健康問卷。

◎台灣出現院內感染 鄭文燦：沒事不要到醫院

台灣出現首起醫院內感染，桃園市長鄭文燦2日在防疫會議指出，從SARS經驗來看，防止院內感染是最後一道最關鍵的防線，支持全市11間責任醫院以較高的標準「超前布署」執行限制探病等防疫工作，也呼籲民眾沒事不要到醫院。

◎健身俱突歇業 信用卡支付速列爭議款

北市法務局2日發布消費警訊指出，HadesFit海帝斯健身俱樂部(下稱海帝斯公司)於109年2月23日起無預警歇業，若消費者使用信用卡預付會籍及教練課程費用，應速向發卡銀行提起爭議帳款賠付申請，以保障消費權益。

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(中時電子報)