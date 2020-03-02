新冠肺炎(COVID-19)疫情持續向各國漫延開來，包含義大利(Italy)、南韓(South Korea)、伊朗(Iran)各國的疫情在近期明顯升溫。在美國地區則是在 2 月 29 日通報出現第一起死亡案例之後，3 月 1 日又出現第二例，累積已有兩死。由於這兩例皆是位於華盛頓州境內，且華盛頓州的西雅圖境內則是一家護理機構疑似出現群聚感染的情況，科技界擔憂，或影響到原定 5 月在西雅圖舉辦的微軟年度開發者大會(Build 2020)。

據了解，美國境內第一起新冠肺炎死亡案例是發生在 2 月 29 日且位於西雅圖。在第一起新冠肺炎死亡案例出現後，華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)隨後宣布該州進入緊急狀態(state of emergency)，將動用所有必要資源對抗疫情。微軟的年度 Build 開發者大會訂於 5 月 19 日至 21 日在西雅圖舉行，是該公司每年在西雅圖舉辦的最大型活動之一，2019 年共有超過 6 千人參與。由於美國第一起死亡案例就發生在西雅圖，已有傳聞推測或許將會影響到微軟 Build 2020 大會的舉行，可能導致延期或停辦。

Microsoft may cancel Build 2020 conference as Seattle-area confirms first U.S. death from Coronavirus - https://t.co/iPS9y8WNUa pic.twitter.com/a3dwUXH80a — MSPoweruser (@mspoweruser) March 1, 2020

綜合科技相關產業的國際展會，今年 2 月份在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會(MWC)、預定 2 月 27 日至 3 月 1 日舉辦的日本影像器材展 CP+ 都已停辦。3 月份的遊戲開發者大會(GDC)日前也因多家廠商退出而宣布延期至夏季。以單一廠商主辦的活動來說，Facebook 方面已經取消今年全球行銷峰會(原定 3 月 9 日至 12 日舉辦)，也提早取消了 F8 開發者大會(原定5月6日至7日舉辦)。計畫在加州於 5 月 12 日至 14 日舉辦的 Google I/O 開發者大會，目前預計按原定計畫舉行，但是 4 月 15 日前開發者都可以免費退票；微軟方面則還沒有針對 Build 2020 大會是否受到疫情影響作出回應。

累積至今日 12:00 為止，根據 WHO 以及美國 CDC 方面的資料，美國地區累計新冠肺炎案例已達 89 例，死亡 2 例。全球確診病例 89073 例、累積死亡病例數 3044。而中國大陸境內累積確診病例數已破 8 萬，達到 80026 例，死亡 2912 例，中國大陸仍是新冠肺炎疫情最嚴重的地區，但美國、義大利、南韓、伊朗、法國等地近期的疫情則有升溫情況。

(中時電子報)