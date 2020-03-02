肺炎病毒源自美國？日本、台灣有人這麼說，中國學者打臉：應該在武漢

二二八連假這幾天，網路上關於武漢肺炎討論最熱的話題，不是韓國增加多少例，也不是台灣疫情如何如何，而是爭論：到底病毒是不是來自美國？

這個話題最早是日本朝日電視台報導，但很快就被美國疾病管制暨預防中心(CDC)否認，大陸《環球時報》還批評朝日電視台過度解讀了。接著新黨台北市議員潘懷宗在台灣東森電視的「這不是新聞」節目中，自稱以最簡單、科學的方式，解說為何病毒是來自美國。潘懷宗的說法引起中國媒體的注意，一下子就在網上火爆了起來。

為此，中國媒體特別找了蘭州大學研究員趙序茅進行研判。潘懷宗在節目上展示的基因分析論文，作者其實來自中國科學院，就是前不久中國科學院西雙版納熱帶植物園、華南農業大學和北京腦科中心在ChinaXiv論文預印本網站上聯合發佈的一篇論文。大陸專家解讀論文後發現，那篇論文並沒有「直指美國是源頭」只能說「祖父級」病毒有出現在中國深圳和美國，根本無法得出病毒源自美國，他還說「根據目前的相關研究，（源頭）應該還在武漢。」

(中時電子報)