陸股早盤飆漲 深成指午間收漲逾3％ 12:062020/03/02 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸各個行業陸續加緊開工，引發市場對經濟反彈憧憬。陸股三大指數今日開高走高，截至當日上午收盤，滬指漲2.94％；深成指漲3.39％；創業板漲2.87％。 類股全線飄紅，水泥、建築、建材類股掀起漲停潮，房地產、鋼鐵、券商等類股領漲；5G類股走強。北上資金半日淨流入超過人民幣40億元。 (工商 ) #類股 #陸股 #深成指 #早盤 #飆漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 十大股票基金夠利 陸股逆轉勝 04:102020/02/28 投資理財 陸股三大指數跌幅縮小 口罩醫材板塊走強 11:522020/02/28 財經 美股史上最大跌點 帶衰陸股屠殺逾3％ 11:562020/02/28 財經 陸股崩跌3.7％ 本周累計跌5.2％ 16:412020/02/28 財經 陸股重挫 科技股淪重災區 04:092020/02/29 全球財經 美股崩盤 華爾街看好陸股債市 04:102020/03/02 焦點新聞 未跌破短中長均線 陸股有撐 04:102020/03/02 投資理財 高現金殖利率加持 聖暉早盤漲幅逾5％ 10:022020/03/02 財經 恐慌性賣壓影響 自行車雙雄早盤股價慘跌 10:422020/03/02 財經 《台北股市》盤中焦點股：毛寶、和益、亞諾法、聖暉、優群、博智 10:342020/03/02 財經 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 近翻倍！40家、逾1,600人通報實施無薪假 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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