大陸各個行業陸續加緊開工，引發市場對經濟反彈憧憬。陸股三大指數今日開高走高，截至當日上午收盤，滬指漲2.94％；深成指漲3.39％；創業板漲2.87％。

類股全線飄紅，水泥、建築、建材類股掀起漲停潮，房地產、鋼鐵、券商等類股領漲；5G類股走強。北上資金半日淨流入超過人民幣40億元。

(工商 )

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