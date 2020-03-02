晨星基金表示，市場投資人對主題基金的需求正明顯增長，截至2019年12月31日為止，近三年中，主題基金資產規模增長了近兩倍，其中機器人技術和自動化主題基金已成為全球最受歡迎的主題。

晨星（Morningstar）《全球主題基金報告》（Global Thematic Funds Landscape Report）指出，市場對主題基金的需求大成長，截至2019年12月31日為止，近三年資產規模總額從750億美元增至全球約1,950億美元。其中，機器人技術和自動化主題基金規模成長最明顯，至2019年底，這類基金擁有270億美元的資產。

主題基金在亞洲的基金投資者中非常受歡迎。在晨星基金報告中指出，在亞洲註冊的主題基金的資產出現明顯成長，到2019年底，在台灣註冊的主題基金的總資產管理規模較上年同期增長58％，至25億美元。同期，中國註冊的主題基金也增加了20.2％，達到144億美元。政治主題是最受大陸投資者歡迎，截至2019年底，這類基金持有的資產超過60億美元。

但晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙提醒投資人，在投資主題基金時，必須瞭解一個主題是長期有效的策略，還是只是短期的流行趨勢。一般而言，主題基金的長期表現並不理想，當主題不再受歡迎時，投資者往往會贖回這些基金，導致基金週轉率偏高。

晨星基金報告中指出，在2010年之前推出的所有主題基金中，只有45％存活到了2020年。在那些倖存下來的基金中，只有四分一在過去10年裡跑贏了ＭSCI全球指數。

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